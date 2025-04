El creador de contenido no da crédito a la noticia del nuevo romance de la valenciana y estaría muy impactado con lo ocurrido. “Le ha venido de sorpresa porque estaban juntos y estaban muy bien”, asegura Lía Román, en boca del entorno de los influencers, y añade: “Sofía no le ha dado ninguna explicación, me cuentan que ha tenido una infidelidad hacia él con Dani”.