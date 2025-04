Ana Solma reconoce que ha "petado" y que, de no ser por su hijo, le gustaría "desaparecer"

La pareja del concursante de 'Supervivientes' explica el motivo de esta crisis: "No quiero desatender a mi hijo"

Borja González rompe a llorar al enterarse de cómo se siente Ana López desde que son padres

Ana López reconoce que atraviesa un momento muy complicado. Ha "petado". Se siente frustrada y está bajo mucho estrés. La pareja de Borja González, concursante de Supervivientes, se ha sincerado sobre el motivo por el que se encuentra así de mal. A pesar de que es consciente de que podrían caerle críticas, la que fuera participante de La isla de las tentaciones ha explicado que está relacionado con la maternidad y la crianza de su hijo Luca.

Lo ha explicado todo a través de su perfil oficial de Instagram, donde suele mostrarse siempre muy alegre. Esta vez no ha sido el caso. Ana López - antes conocida como Ana Solma- ha reconocido que se encuentra mal, estresada, angustiada y agobiada. "He estado unos días desaparecida de Instagram, aunque me gustaría desaparecer de verdad... pero no. Tengo una criatura que cuidar, no puedo desaparecer, ojalá, pero no. Cuando peto, peto, y lo dejo todo", ha comenzado contando la pareja del concursante actual de Supervivientes.

He petado, me gustaría desaparecer de verdad

Borja González, en 'Supervivientes', ajeno a la crisis de su pareja

La que fuera participante de La isla de las tentaciones ha pedido perdón a toda "esa gente querida" a la que no ha respondido a los mensajes, pero no ha tenido ganas ni fuerzas. "No es por nada, es porque no puedo. Solo respondo a mi madre, por si es algo importante, o a cosas de trabajo. Y porque no puedo desconectar del todo, si no, lo haría. En fin...", ha continuado señalado Ana López, que ha confesado el motivo por el que se encuentra así, mientras Borja González se encuentra en Honduras, ajeno a todo.

Tengo un hijo y no quiero desatenderle, pero he petado

"Me pasa dos, tres días, y después vuelvo a ser yo. Pero hay veces que la mente peta, se colapsa... Al final son muchas cosas y hay que añadirle que Luca está sin guardería. Empieza en septiembre. Borja me dijo de apuntarle desde muy bebé y yo me negué. Y, claro, yo ahora me doy cuenta de que lo necesita él y lo necesito yo. Sí que es verdad que se recomienda que no y todo lo que tú quieras, pero esa es la necesidad. Necesita socializar y desahogarse, jugar... porque no para", reconoce la joven.

Ana López, preocupada por "desatender" a su hijo