Jessica Bueno se pronuncia sobre el aplazamiento de su juicio contra Jota Peleteiro

Hoy, 9 de abril de 2025, Jessica Bueno tenía el juicio contra Jota Peleteiro por la demanda que le interpuso por no hacerse cargo económicamente de los dos hijos que tienen en común, Jota Junior y Alejandro , de diez y tres años respectivamente. La exconcursante de ' Supervivientes ' declaró que su exmarido llevaba meses sin pasarle la pensión que le correspondía a sus hijos, que era de 2.000 euros al mes tras haber aceptado que no podía comprometerse a pasarle 15.000 euros al mes como había prometido al principio.

'Europa Prees' ha revelado que el juicio por estas medidas cautelares se ha aplazado y una reportera ha acudido al domicilio de la exconcursante de 'GH VIP' para saber si puede compartir el motivo por el que se ha producido este aplazamiento. Ella se ha mostrado reacia a hablar sobre este tema, pero sí que ha comentado "no, no, no" cuando la periodista le ha preguntado si el juicio se ha suspendido porque han llegado a un acuerdo.