Así es Carmen Ferrón, la madre influencer de Antonio Orozco

A sus 77 años, Carmen Ferrón, la madre del cantante Antonio Orozco, deja bien claro que la edad no está reñida con las redes sociales y que no solo los jóvenes pueden ser influencers. La sevillana tiene más de 120.000 seguidores , con quienes comparte vídeos en clave de humor, una peculiar manera de ver la vida que gusta y mucho.

Su personalidad y peculiar manera de ver la vida ha hecho que no solo ella siga a un buen número de famosos. Alejandro Sanz, David Bustamante, Eva González o Pablo López, son solo algunas de las celebridades que no han dudado en darle a “seguir” en redes sociales. Pero no solo eso, también ha conocido a algunos de los cantantes del momento, José Mercé, Miguel Poveda o el propio Alejandro Sanz son solo algunos de los famosos con los que ha compartido grandes momentos.

Carmen Ferrón, ha llegado alto en las redes sociales gracias a su nieto, que fue quien tuvo la idea y empezó a grabar a su abuela. El propio Antonio Orozco, reconoce que los vídeos de su madre alegran a cualquiera. “Los vídeos de mi madre deberían recetárselos a la gente deprimida, ja, ja, ja. Con ellos, la depresión se te quita en 10 minutos. ¿Qué te voy a decir? Yo mismo, cuando estoy con ella, no me puedo creer las cosas que hace. Un día mi hijo me dijo: “Le voy a abrir un canal a la abuela”, y empezó a grabarla. No sé cómo hemos llegado a esto, pero cree que es una “it girl”, ja, ja, ja”, aseguraba el cantante en una entrevista en la revista ‘Pronto’.