María Aguilar reacciona a las declaraciones de David Vaquero sobre los rumores de relación con Asencio

David comentaba que "algo sabía" de esa información pero dejaba claro que le parecía bien que hablase o siguiera a ese futbolista porque ya no eran pareja y tenía derecho a rehacer su vida con otra persona. María Aguilar ha reaccionado a las declaraciones de su exnovio y a los rumores sobre su vida amorosa aclarando en un vídeo de TikTok que está soltera y que no está interesada en tener pareja de nuevo.

"Mi ex pensándose que estoy con otro, otro pensándose que he vuelto con mi ex, gente preguntándose dónde estoy y yo siempre estoy en mi vestidor pensando qué outfit ponerme", ha comentado la amiga de Borja González, Ana López y Marieta en este vídeo en el que ha deslizado que no ha vuelto con David como otros tantos piensan y ha subrayado que su única preocupación en estos momentos es lucir lookazos y que no está pensando en rehacer su vida amorosa con un nuevo amor tan solo unas semanas después de haber todo con David, con el que llevaba saliendo dos años y medio.