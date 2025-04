Terelu Campos da un golpe en la mesa y anuncia medidas legales contra los que la critican: "Se acabó"

Desde que Alessandro Lequio abrió la veda en 'Vamos A Ver' hablando sobre el presunto comportamiento de Terelu Campos durante su época de mayor éxito, las llamadas de ex compañeros de trabajo de la colaboradora no han hecho más que multiplicarse.

Terelu Campos no solo dejaba clara su postura hacia los testimonios que intentan desacreditarla como profesional, también aprovechaba para contar cómo vivió ella en primera persona la época de la que todos hablan: "Cada día de programa ('Con T de tarde') tenía cuatro cámaras nuevos. Todos los días me aprendía su nombre, porque llamarles por 'oye', me horrorizaba. Siempre he querido rodearme de los mejores profesionales porque de ellos y con ellos he crecido profesionalmente. Era un programa humilde por el que trabajábamos muy duro y con el que hicimos grandes audiencias".