Marta Castro monta un mueble de diseño con una idea sorprendente

La novia de Rodri Fuertes ha demostrado una vez más su talento para el bricolaje , algo que ya había dejado claro cuando compartió en sus redes sociales la reforma de l a habitación de su hijo en común con Fonsi Nieto, un cambio que no dudó en realizar ella misma .

Ahora, Marta Castro se ha puesto manos a la obra para acabar con uno de los problemas que había encontrado en la casa que comparte con el exconcursante de 'Gran Hermano' , Rodri Fuertes, con quien recientemente ha revelado sus planes de boda . "Llevaba tiempo buscando una consola para poner en este espacio pero era difícil porque el radiador y las medidas me condicionaban mucho ", ha explicado la exconcursante de 'GH VIP'.

Sin embargo, estas complicaciones que no le han impedido conseguir el mueble que tanto deseaba: "A problemas, soluciones. Me he puesto manos a la obra para hacer una mesa ideal que llene ese lugar a mi gusto", ha confesado en su último post de Instagram, donde ha compartido con sus seguidores los materiales y el paso a paso del montaje de este inusual mueble.