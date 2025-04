Un auténtico culebrón que no es el primero que la hija del que fue mayoral de Cantora protagoniza en televisión, ya que, hace algunos, protagonizó un duro enfrentamiento con su anterior pareja, con el que tiene una hija en común.

Hace algunos años, en 2014, la que ahora lucha contra las adversidades en los Cayos Cochinos era una habitual de los platós de Telecinco. No había ni un solo día en el que no apareciera en uno para hablar de la familia Pantoja .

Una aclaración a la que le siguió una información de lo más comprometida. Harta, Laura Cuevas dijo en voz alta que el padre de su hija le debía dinero: “Lo que tienes que hacer es pagarme 4.000 euros que me debes y cada mes, van subiendo 200 euros”, declaró.

Afirmó que ese dinero no se lo debía a ella, sino a “una personita” que no iba a nombrar en un programa de televisión: “Se te debería caer la cara al suelo, que no cumples nada y vienes aquí con toda la poca vergüenza a hablar mal de mí”, dijo.