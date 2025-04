A Anabel Pantoja se le han saltado las lágrimas con el "momento mágico" que ha vivido en plena Semana Santa de Sevilla . La influencer, sobrina de Isabel Pantoja, no ha podido evitar emocionarse al cruzarse por casualidad con la Hermandad del Cerro y tener la oportunidad de vivir algo único a los pies del Cristo de la Humildad.

Después de unos días de ensueño para ella, Anabel Pantoja ha vivido un momento mágico que le ha dejado muy emocionada . Tanto, que no ha podido evitar llorar al intentar contar a sus seguidores cómo se ha sentido. "Acabo de vivir un momento tan especial...", ha comenzado relatando a través de su perfil oficial de Instagram.

Según ha explicado la creadora de contenido, habían ido a comer y, de casualidad, se han cruzado con la Hermandad del Cerro. "Es preciosa, por cierto, con tres pasos. En la mitad, en el segundo paso, me he acercado al Cristo para pedirle, darle las gracias y hacerle fotos. Y he vivido un momento tan mágico... aún sigo llorando", expresa Anabel Pantoja con la voz entrecortada y tocándose el corazón.