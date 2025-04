A la salida del centro de detención, Levy ha ofrecido sus primeras palabras a los medios que se encontraban allí presentes. Con una actitud despreocupada, ha comentado: "Normal, normal, no sé si hice muy buenas, pero sí tengo nuevas amistades", ha asegurado en referencia a su experiencia en la cárcel.

"En verdad estaba con un padre más del equipo tomándome un traguito como solemos hacer, y de momento él entra en una discusión con alguien más, y me meto en el medio tratando de evitar que escalara la situación, y bueno, el que terminó siendo esposado fui yo ", ha apostillado Levy.

El cubano ha negado haber agredido físicamente a un empleado de restaurante, tal y como trascendió: "No, no, por favor, hay cámaras". Hasta el momento, sus representantes no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente.