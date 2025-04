Tal y como comparte con sus seguidores -que ya son más de un millón-, su hijo mayor cumplirá los siete años el próximo 2 de mayo. "Lo que me has enseñado no está escrito, pero aún más lo que me estáis enseñando cada día. Tanto tú, como tu hermano, Benji bebé, por cómo os queréis y os cuidáis", ha escrito la que fuera ganadora de 'Gran Hermano VIP' y concursante de 'Supervivientes' en dos ocasiones, en 2017 y en 2024.