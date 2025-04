Maica Benedicto desvela si su exnovio le pagó su operación de nariz

La exconcursante de 'Gran Hermano' asegura que la operación de nariz se la hizo por salud, y que no fue algo estético. "No tenía la nariz bien, cada vez que hacía deporte me salían anginas", explica Maica. Con la honestidad que la caracteriza, Maica Benedicto desvela si volverá a pasar por quirófano para retocársela de nuevo, esta vez por estética. "Si me la opero, os lo enseñaré", reconoce la influencer.