No cabe duda de que la relación entre Laura Cuevas y su marido, Carlos Calderón , atraviesa su peor momento. Fue pisar la arena de la playa de los Cayos Cochinos y la concursante de ‘Supervivientes’ empezó a replantearse su vida con él.

Empezó a sentir que su matrimonio estaba estancado, que no tenían vida y que apenas hacían planes juntos. Mientras, en España, el andaluz hacía frente a informaciones que aseguraban que su mujer le había sido infiel en varias ocasiones .

Fue allí donde, además de cambiar de look, expresó todo lo que sentía por su pareja: “Ha ido todo fluyendo. Es una compenetración muy fuerte la que tenemos y congeniamos de una manera que para mí no ha sido rápido… Ha sido que he encontrado al hombre de mi vida y ya está”, declaró.