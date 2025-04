A pesar de que hay muchas cosas que se saben sobre él, es muy generoso con sus seguidores en ese sentido, siempre parece poder sorprender un poco más, tal y como sucede al conocer que pudo haber tenido un título nobiliario , aunque no será el caso. Una historia que no todo el mundo conoce, pero que aporta un poco más de información sobre el artista favorito de tantos.

“Yo no pierdo nada, porque como nunca he tenido el título, pues nada pierdo. No se pierde lo que no se tiene. Así que eso es ahora cosa de mi padre. Yo a lo mío que es cantar”, decía tranquilamente Pablo Alborán para ABC al conocerse en 2022 que tanto ese como otra treintena de títulos otorgados entre 1948 y 1978 quedaban automáticamente suspendidos al entrar en vigor la Ley de Memoria Democrática. El músico se quedaba sin la posibilidad de llegar a convertirse en marqués con el tiempo, pero no parece que sea algo que le afecte mucho, pues él ha seguido dedicado a lo que ama, la música.