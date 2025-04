Rebeca Loos cuenta los detalles nunca desvelados de su aventura con Beckham: "Se fue con una modelo en mi cara"

Rebeca Loos se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' y ha contado con todo lujo de detalles sus encuentros íntimos con David Beckham

La que fuera asistente de David Beckham, mantuvo un romance de dos semanas con el futbolista: "Pensé que era algo especial"

Han pasado ya más de 20 años de la fugaz relación que mantuvieron Rebecca Loos y David Beckham cuando esta trabajaba como niñera de los hijos del futbolista y de su mujer, Victoria Beckham, y como asistente de la familia a su llegada a España.

Pese a que el futbolista siempre lo negó, la que fuera participante de 'Supervivientes' en la edición de 2017, ha mantenido su versión a lo largo del tiempo, una versión de la que ha dado nuevos detalles durante su entrevista en '¡De viernes!':

"Yo ya estoy casada y tengo hijos, estaba alejada de este tema pero él ha tocado un poco el asunto en su documental y me han empezado a llegar mensajes horribles de personas que le apoyan. Si no lo quiere admitir que no lo admita, pero al menos que no me eche la culpa a mí".

Rebeca le ha explicado a los colaboradores del programa que a sus 26 años llegó a pensar que lo tenía con David era algo especial y que no se trataba de una práctica habitual del inglés:

"David hace 20 años llevaba una vida doble, tenía necesidades que no satisfacía con su mujer. Yo estuve en su vida en un momento en el que estaban pasando una mala racha. Para ella no era fácil de repente venirse a España, a un país en el que no conoces a nadie y del que no conoces el idioma. Yo creo que son un matrimonio pero que también tienen una máquina publicitaria muy potente (...) Yo trabajé en el mundo del deporte y fue allí donde conocí a David, era mi jefe y era un poco ligón. Yo era su asistente y el romance empezó por mensajitos que él me ponía después de que su mujer me hubiese dicho que contactara con ella, nunca él. Él quiso seguir haciéndolo en secreto. La primera vez que nos besamos volviendo de una fiesta, íbamos en el coche con su conductor y nos besamos hasta su hotel. Me dijo que subiera y yo subí, fue una noche increíble, él me dijo que era la primera vez que le era infiel a Victoria y yo me lo creí. Teníamos una conexión muy fuerte, nos llevábamos muy bien y yo pensaba que teníamos algo especial, aunque a mí no me interesaba ocupar el lugar de nadie, yo sabía que era una especie de diversión para él, él estaba muy solo y necesitaba una amiga".

David Beckham y la "famosa modelo española"

Rebeca ha contado además una anécdota que tuvo lugar durante el cumpleaños de Ronaldo y que tuvo como tercera protagonista a una "conocida modelo española" con la que David tuvo algo más que palabras: