Gloria Camila contesta tajante a los reproches de Ana María Aldón: ''Muchas veces he visto mal a mi padre''

Además, en su anterior entrevista, la hija de Ortega Cano habló sobre Ana María Aldón, y la diseñadora no dudó a la hora de defenderse de sus acusaciones en 'Fiesta' alegando que ''la han humillado en muchas ocasiones''. Ahora, Gloria Camila se ha sentado junto a Emma García y ha respondido a Ana María .

'Y se defiende de la diseñadora: ''Nosotros nunca nos hemos pronunciado ni le hemos respondido. Yo te hablo de mí y de mi padre'', además, se pronuncia sobre el rumor de la paternidad del hijo de Ana María y Ortega Cano: ''Yo no me hago cargo de si alguien ha dudado porque yo nunca dudé de la paternidad, esto viene a consecuencia de Juan Montiel que va a un programa, él es el que lanza la duda''

Respecto a si cree que Ana María se hace la víctima, Gloria Camila se ha sincerado: ''Creo que lo alarga y lo utiliza mucho, pero porque lo ha generalizado, me molesta que generalice a la familia en sí'', y continúa: ''Yo le he agradecido tanto en privado como públicamente (...) He dicho muchas veces que estoy agradecida''.