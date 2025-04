Lo ha hecho a raíz de la pregunta de un usuario que quería saber cómo hace "para estar así de delgada" o si es algo que viene de constitución. "Intento comer sano y no comer mucha porquería" , ha reconocido la exconcursante de 'Supervivientes'. "Aunque soy muy golosa y el dulce me pierde", ha señalado entre risas. Por eso, el truco de la dieta de Jessica Bueno es " cuidar la alimentación , comiendo de todo. Especialmente comida sana. Y contrarrestar ".

"No me privo de nada, pero si un día me he pasado, durante la semana intento comer más saludable", ha señalado la que fuera concursante de 'Supervivientes', dando las claves de su alimentación para mantenerse en forma. A pesar de que, ahora, por la situación personal que atraviesa, a raíz de su ruptura con Luitingo y su batalla judicial con Jota Peleteiro, ha bajado considerablemente de peso por "el estrés y los nervios".