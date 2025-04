La angustia de Jessica Bueno, con sus tres hijos en pleno apagón: "Me he asustado mucho"

Sin poder hablar con sus padres en todo el día porque al pueblo llegó la luz de madrugada, la angustia de Jessica Bueno se debía a no tener dinero en efectivo y tener miedo de quedarse también sin agua . "Tenía solo una botella de agua y si por las depuradoras y demás nos decían que igual no se podía beber agua del grifo, digo yo no tengo agua potable en casa, ni dinero efectivo, tiendas cerradas. Un susto... Sobre todo por los niños", ha descrito la influencer de la situación suya vivida.

"Tengo que admitir que me he asustado, pero me he relajado con ellos", ha expresado finalmente la exconcursante de 'Supervivientes' que, finalmente se lanzó a la calle como otros muchos españoles junto a sus hijos y en una tienda de barrio y con sus 30 euros en efectivo se abasteció de agua y de leche en bricks individuales para sus hijos.