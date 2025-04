Exclusiva | Alma Bollo, ingresada en el hospital, explica cómo ha vivido el apagón

La segunda finalizó alrededor del mediodía. "Cuando terminé serían como las 12 o así... A los minutos pasó lo del apagón" , explica la hermana de Manuel Cortés, a quien afortunadamente no tuvieron que retrasarle estas pruebas de diagnóstico. A la hija pequeña del matrimonio que formaran Raquel Bollo y Chiquetete el apagón no le afectó a la hora de la realización de estos exámenes. No obstante, sí sufrió sus consecuencias.

Alma todavía no ha podido recibir los informes y resultados. Una realidad que internamente le "fastidió", aunque entiende que dada la situación extrema que se vivió ayer, su caso no es prioritario. "Todavía seguimos esperando porque, aunque aquí todo siguiese funcionando con generadores, obviamente esa energía no la iban a destinar a sacar informes. Como te he dicho antes hay cosas más graves e importantes", explica la joven, que deberá ser vista primero por un especialista antes de poder volver a casa.