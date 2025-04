Marta Peñate ha retransmitido al volver a tener comunicación cómo ha sido su situación tras el apagón masivo . La exconcursante de ' Supervivientes ' no olvidará fácilmente lo que ha pasado este día y así se lo ha hecho saber a sus seguidores. Lo que le ha pasado después de las 12:32 que era cuando se producía la inesperada caída eléctrica que hacía que España sufriera un colapso histórico ha sido "un apocalipsis ", tal como ella ha definido sin perder el sentido del humor.

La que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha tenido como todos los españoles un día de lo menos corriente. La influencer estaba en la peluquería cuando, por sorpresa, se quedaban a oscuras en el local y con una total imposibilidad para seguir con esta tarea al no haber luz. Angustiada al no tener datos móviles y estar incomunicada, la novia de Tony Spina salía a la calle e iba contando todo lo que veía y el ambiente de la zona entre sus vecinos.