Tras el fallecimiento del papa Francisco el pasado 21 de abril, este martes se ha celebrado una misa funeral en memoria del Santo Pontífice en la Catedral de La Almudena de Madrid y, como no podía ser de otra manera, ha estado presidida por el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, un hombre que nunca ha ocultado sus profundas convicciones religiosas.

"Le hemos deseado la mejor de las suertes en el conclave. Yo le he dicho que por ahora no compre el billete de vuelta. A ver si el Espíritu Santo hace alguna tontería. Eso es lo que le he dicho al despedirme" nos ha contado Martínez-Almeida con la espontaneidad que le caracteriza, revelando que el cardenal "es una persona muy agradable y con un gran sentido del humor" al igual que él.