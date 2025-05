La hermana de Carmen Borrego lamentó que su hija la hubiera criticado públicamente por hablar de Mar Flores en una revista

Alejandra Rubio ha hecho autocrítica tras las declaraciones de su madre en '¡De viernes!'

Terelu Campos se enfrenta a las críticas de Lecquio y reacciona a las palabras de su hija Alejandra sobre ella: "No puedo coartar su libertad de expresión"

Terelu Campos contó en una entrevista en la revista 'Diez Minutos' que su consuegra, Mar Flores, le hizo un regalo por Navidad. A su hija, Alejandra Rubio, no le gustó nada que su madre hablase de su suegra, a la que tampoco le hizo gracia que la hermana de Carmen Borrego la nombrase en una exclusiva. "Sabe dónde trabaja y que si habla de esto lo van a poner en portada y no me parece bien, creo que se ha equivocado", declaró la novia de Carlo Costanzia.

Sus críticas las vertió en el programa en el que colabora, 'Vamos a ver', y unos días después su madre le contestó públicamente en otro programa, '¡De viernes!'. Explicó que no había habido "un cisma familiar" después de las críticas de su hija y se excusó diciendo que "es muy raro" que hable de lo demás, como Mar Flores, y que eso fue una excepción de la que no se iba justificar más.

"Yo no considero que nadie, con 60 años que voy a cumplir, me tire de las orejas sobre lo que puedo decir públicamente, creo que yo me he ganado lo que puedo decir", aseveró la tía de José María Almoguera, que considera que su hija debe entender que hablar de su vida privada es parte de su trabajo en la televisión.

Tras estas declaraciones de Terelu Campos, Alejandra Rubio ha hecho autocrítica ante el micrófono de 'Europa Press'. El reportero le decía: "Hubo un tirón de orejas el otro día..."; y ella contestaba: "Me lo merezco de vez en cuando, si me tira de las orejas me parece muy bien porque yo le puedo decir mi opinión pero ella luego es libre de decir lo que quiera". De paso, aclaraba que no está distanciada ni peleada con su madre, con la que no tiene "ningún problema" pese a haberse criticado mutuamente en los últimos días en los programas en los que colaboran.