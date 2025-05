Jessica Bueno vive una de las semanas más intensas de su calendario. Como buena sevillana, la exconcursante de 'GH VIP' no quiere perderse la Feria de Abril de Sevilla, evento anual en el que la modelo andaluza presume de sus mejores looks, peinados y maquillajes. Para estar perfecta y no tener que teñirse, la exnovia de Luitingo ha encontrado un truco que no ha dudado en compartir.