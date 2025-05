Paula se ha encontrado, nada más y nada menos, a la misma Laura Cuevas en el hotel de Madrid donde se ha hospedado estos días. "Ella salió mientras estaba esperando el ascenso r", comenta. Relata que le saludó y que le respondió "con educación ". La televisiva no sabía que esa persona era la amante de su marido, con la que le habría sido infiel semanas antes de casarse.

"Me metí en el ascensor y me meaba de la risa porque dije 'si supieras quien soy, bonita'. Me dieron ganas de decirle quién era", dice a los tertulianos del programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto. Lo que le hubiera parecido "gracioso" es si se hubiera encontrado tanto a Carlos como a Laura en mitad de una cena o comida.