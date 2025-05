El reencuentro entre Laura Cuevas y su marido, Carlos Calderón , en el plató de '¡De viernes!' no ha podido estar más cargado de tensión. Y es que la pareja, después de que dieran por finalizado su matrimonio en 'Supervivientes' y viviesen un fuerte choque en pleno directo con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias, ambos se reencontraban este viernes para aclarar las cosas. Pero lejos de aclararlas, los dos han protagonizado un cruce de acusaciones y reproches que no ha pasado desapercibido para nadie.

Y es que cuando Santi Acosta les preguntaba a los dos, tras finalizar el reencuentro, si se querían despedir de alguna manera, Laura Cuevas le pedía a Carlos Calderón que le "pidiese perdón por las formas y lo que hizo en Honduras": "Me destrozaste mi concurso por cosas que son mentira". "El mismo perdón que me diste tú cuando me engañaste", era el rapapolvo que le soltaba Carlos Calderón a la exconcursante de 'Supervivientes'.