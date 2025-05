Y es que Carlos Calderón se iba a mostrar contundente con la que todavía es su mujer y destaparía hasta tres infidelidades de Laura Cuevas en pleno directo. En primer lugar, el marido de Laura Cuevas le nombraba a dos personas: "Adrián y Noelia. En la boda de tu prima, tú ya no te hablabas con Noelia. Eso me pareció raro, porque erais muy amigos. Daniela me dijo que en la noche de San Juan, estando yo aquí destinado, os fuisteis juntos". Laura Cuevas recordaba a todos que Adrián y Noelia eran pareja en ese entonces y Carlos Calderón le echaba en cara que, en ese momento, "se lo quisiese tirar".