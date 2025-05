Alejandra Rubio responde a su madre: "No me arrepiento, pero lo podía haber dicho de otra forma"

Terelu Campos daba detalles de su relación con su consuegra, Mar Flores, y esto molestaba a su hija Alejandra

Terelu Campos se enfrenta a las críticas de Lecquio y reacciona a las palabras de su hija Alejandra sobre ella: "No me gustó ni me agradó"

A Alejandra Rubio no le gustaban nada las declaraciones de su madre hablando de su suegra, Mas Flores, es su última entrevista. Aunque Terelu Campos solamente tenía buenas palabras para la modela, a la colaboradora de 'Vamos a ver' no le hizo ninguna gracia y lo dejaba claro en este programa.

"Me pareció innecesario el titular, creo que no hay que darle explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia", dejaba claro Alejandra y añadía que ella sabe que entre su madre y su suegra no hay problemas y con eso es suficiente: "No hay que demostrar nada, yo se lo he dicho a mi madre, creo que no era necesario", decía Alejandra.

La colaboradora se mostraba contundente: "Sabe dónde trabaja y que si habla de esto lo van a poner en portada y no me parece bien, creo que se ha equivocado".

Poco después, era Terelu Campos la que aprovechaba su silla en 'Tarde AR' para responder a su hija y también dejaba claro que lo había gustado su reacción: "Sé la conversación que tuvimos ella y yo... por una opinión de ella, desde luego no cariñosa, ¿crees que voy a tener un problema con mi hija? Pues no lo tengo. No me gustó ni me agradó, pero prefiero que se moje".

Este jueves 8 de mayo, Alejandra Rubio ha vuelto a responder a su madre tras sus últimas declaraciones hablando sobre ella. Dije lo que pensaba y no he tenido ningún problema con ella. Cuando salí de aquí nos fuimos a comer. Ella sabe cómo soy, que hay veces que digo cosas que no son adecuadas. Ella también sabe que a veces mete la pata y creo que no hay que darle tanta importancia y yo lo hablo todo con ella. Entiendo que no le gustase que lo hiciese públicamente", ha comenzado.

"Igual digo las cosas de una manera algo más brusca que los demás", ha respondido cuando la periodista Paloma Barrientos le ha dicho que la notaba un poco desubicada".