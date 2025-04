Un comentario de Sandra Aladro comparándole con su primo despertó el enfado de Alejandra Rubio

Un comentario sobre su primo, calificándole como el más amable de la familia, despertó el enfado de Alejandra Rubio, que hizo un ataque velado contra José María Almoguera, dejando caer que ella no vende exclusivas como él. El aludido respondía que le gustaría saber si su prima tiene problemas y ahora es Carmen Borrego quien aborda la polémica en 'Vamos a ver' y lanza una petición a su familia.

Sandra Aladro aseguró que el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, es el más “amable” de la familia Campos. Alejandra Rubio se dio por aludida porque cree que también lo fue hasta que sintió “acoso” por parte de la prensa y se dirigía a la periodista en concreto y en general a su agencia de prensa.

Pero además, dejaba claro que ella siempre va de frente y no negocia con periodistas por detrás ni en revistas, como sí habría hecho su primo. El aludido se mostró comprensivo, no le pidió explicaciones, pero sí que le dijera si tiene: “Al final estamos haciendo un poco lo mismo”.

“No tengo ningún problema con él, pero él dice que hacemos lo mismo y para mí no hacemos lo mismo”, respondía Alejandra Rubio y Carmen Borrego tomaba la palabra: “Si Alejandra lo ha zanjado estoy encantada, no quiero ni medio problema, no tengo problema con Alejandra ni con mi hijo”.

Eso sí, hacía una petición: “Creo que si Jose y yo hemos llegado a un entendimiento, hemos conseguido superarlo y perdonarnos, necesito decirle a mi familia que por favor apoye eso y no vuelva a sacar, porque no me gusta que se saque”.

