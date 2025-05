Terelu dejó caer que su fama se la debía al clan Campos. Ahora, Paola Olmedo ha reaccionado a las imágenes en directo. Reconoce que no se esperaba en ningún momento las palabras de la periodista. "Me ha sorprendido mucho porque contra Terelu ni tengo, ni quiero tener ningún conflicto. `Personalmente no me conoce, no sabe lo que he vivido y no puede opinar sobre lo que he vivido", dice como podemos ver en el vídeo superior a este artículo.