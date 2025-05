Unas declaraciones que no han sentado para nada bien a la colaboradora , quien ha estallado contra él en el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto.

Tras escuchar la entrevista atentamente, las primeras palabras de Paca 'La Piraña' dejan claro lo que piensa: "Porque tú lo digas. Ósea, ¿a mí me han dado un premio a la actriz revelación de los Feroz por la Cristina?. Me he tirado 15 años trabajando en una calle para pagar mi casa y mi hipoteca. Ese ha estado en mi casa durmiendo y comiendo, el desagradecido. Perro muerto. ¿Qué currículum tiene él? ¿El de estar en la calle drogándose, que abría y les cerraba la puerta a los drogadictos?".