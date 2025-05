Tras ver en 'Vamos a ver' las palabras de Paola Olmedo, Carmen Borrego prefería no responder a su exnuera. Sin articular palabra, la colaboradora daba la callada como respuesta.

Tras las palabras de Prat, Carmen reaccionaba: "¿Sabes lo que pasa? Que no podemos vivir disparándonos con pistolitas de agua porque en cualquier momento salta la Bomba Atómica y se lleva por delante a quien no se tiene que llevar. Por eso voy a intentar que mi respuesta en este tema sea siempre el silencio y mi respeto lo tiene quien lo tiene que tener".

Alejandra Rubio se mostraba sorprendida por las palabras de su madre : "No es la actitud que suele tener mi madre y por eso me sorprende ver que dice lo que piensa".

Pero lo que realmente ha hecho explotar a Carmen Borrego ha sido un comentario de su compañera Alexia Rivas en el que comparaba su comportamiento con el de su exnuera: "Ahora no quieres responder, pero os habéis sentado a hacer una terapia y habéis hablado del tema".

"Pretendes que entre en tú polémica. Los espectadores merecen mi respeto y siempre he hablado, pero hoy los espectadores, que entre ellos hay muchas madres, me entienden mejor a mí que a ti. A ver por qué tú puedes decir lo que te de la gana y yo no. Yo soy bastante más humilde que tú y prefiero ser como soy yo que como eres tú", le ha respondido Carmen Borrego visiblemente enfadada.