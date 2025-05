José María Almoguera ha dicho que no quiere entrar en ninguna guerra con su expareja Paola Olmedo tras sus declaraciones en su reaparición televisiva, pero sí que va a defenderse de lo que considera injusto o de que se está faltando a la verdad. Al exconcursante de ' GH DÚO ' le ha molestado que la madre de su hijo haya dejado caer que él pudiera haber "vendido cosas por detrás" y así lo ha manifestado públicamente cuando los periodistas de Europa Press le han preguntado. El hijo de Carmen Borrego ha retado a su ex a que presente pruebas de lo que ha dicho fuera de las cámaras.

Acompañado por su novia María Sánchez que ha estado a su lado, José María Almoguera le ha agradecido su apoyo con unas cariñosas palabras en sus redes antes de dirigirse a los periodistas. "Gracias por apoyarme siempre. Te quiero", es lo que le ha escrito. Una reacción muy diferente de la que ha mostrado con respecto a la nueva polémica en la que se ha visto implicado. El hijo de Carmen Borrego ha manifestado que no quiere tener ningún mal rollo con su expareja, pero está dolido con que ella haya especulado con que él ha vendido cosas por detrás o el hecho de hacerle el máximo responsable de la exclusiva de su boda.

Ante estas declaraciones de la esteticista, el hijo de Carmen Borrego no ha dudado y ha retado a Paola Olmedo a que no deje sus afirmaciones solo en palabras. "Las cosas se demuestran con verdades, con papeles, con fundamentos. No 'yo creo', 'yo supongo', 'yo digo'... Mientras sean suposiciones", ha respondido tajante y visiblemente molesto.