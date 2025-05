Jonan Wiergo explica el motivo de la ruptura con su novio Christian Tomás

Rocío Molina Madrid, 19 MAY 2025 - 11:22h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre las razones que le llevaron a romper con su novio Christian Tomás

Jonan Wiergo rompe con su novio tras ocho años y estalla tras las críticas por su tipo de relación

Jonan Wiergo se ha sincerado y tras un tiempo en silencio ha explicado el motivo de la ruptura con su novio Christian Tomás en una entrevista en el podcast 'Sabor a queer', presentado por David Velduque. Tras ocho años de noviazgo y un negocio común, el exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado por primera vez de este episodio y de cómo se siente en la actualidad tras tomar él la radical decisión de poner fin a su relación.

Parece ser que el influencer de 27 años se está reconciliando con todo lo que le ha generado daño en los últimos meses. Y, después de ver su encuentro y enterrar el hacha de guerra con Adara Molinero, Jonan Wiergo se ha quitado también otro peso de encima. Liberado y con ganas de hablar claro, Jonan ha admitido que la decisión de la ruptura con su novio Christian Tomás partió de él y de cómo se encontraba en ese momento vita.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha contado con todo lujo de detalles la razón por la que decidió poner fin a su relación sentimental tras ocho años de amor de lo más intensos. "Lo hablaba con la psicóloga: siento que he perdido como la esencia de niño. El tener una empresa juntos, el ser como team en el trabajo... Son 24 horas con una persona, todo el rato. Ya quería yo desaparecer", ha explicado el influencer y participante de 'Bailando con las estrellas'.

Quería irme de viaje, quería volver a recuperar la esencia que yo tenía cuando tenía 23 años, quería recuperar un poco al niño Instagram

El amigo de Dulcedia y Luc Loren ha querido aclarar que no ha habido terceras personas como se ha insinuado al practicar el poliamor y que el detonante de la ruptura ha sido el perderse él mismo con el tiempo. "Quería irme de viaje, quería volver a recuperar la esencia que yo tenía cuando tenía 23 años, de irme por el mundo, de que me diera igual el dinero, de no estar obsesionado con los proyectos, con los trabajos... Quería recuperar un poco al niño", ha contado el exconcursante de 'Supervivientes'.

Según ha señalado el creador de contenido, las rutinas, el nivel de exigencia de tener un negocio juntos les ha terminado pasando factura y la conclusión a la que ha llegado es que cada uno tiene que cumplir sus sueños de forma independiente.

"Cuando tienes esos planes y tienes a otra persona al lado, la otra persona acaba viviendo los tuyos. Y, a lo mejor tiene otro camino destinado en ese momento o quiere hacer otras cosas en su vida", reflexiona Jonan Wiergo, que decidió poner punto y final a su relación con su novio Christian Tomás hace un mes, tal como se anunciase públicamente.