La exconcursante de ‘Gran Hermano’ se pronuncia sobre sus relaciones anteriores y confiesa sus mayores traumas

Jonan Wiergo desvela el motivo real de su ruptura con Christian Tomás: "Pasé mi duelo en la relación"

Adara Molinero ha llegado a Mtmad con ‘En las mejores familias’. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ tiene ganas de responder a todas las polémicas en las que se ha visto inmersa. Después de contestar a Sofía Suescun tras sus duras palabras, la influencer está dispuesta a hablar cómo nunca antes sobre los mayores traumas que arrastra de sus relaciones.

Tras invitar a Jonan Wiergo al programa y que desvelara los motivos reales que le llevaron a terminar su relación con el que fue su pareja durante ocho años. Adara no ha podido contenerse al hablar sus relaciones pasadas y sus mayores traumas derivados del amor. Adara Molinero no ha querido resistirse más y se ha querido desahogar sobre un tema que la persigue desde que comenzó toda su trayectoria televisiva. La que fue concursante de ‘Supervivientes’ se abre en canal para hablar de “una idea muy profunda” que le ha hecho daño durante muchos años.

Adara Molinero, confiesa sus sentimientos: "Me ha machaco mucho"

“Este tema hace mucha gracia en las redes sociales”, comienza la exconcursante de ‘GH’. Sin embargo, las lagrimas siguen estando en sus ojos y asegura que “es un tema que a mi me ha hecho mucho daño. Es una idea muy profunda, con tanto dolor se me fue todo de las manos y me ha machacado mucho”, confiesa. Más honesta que nunca, la influencer profundiza en todos sus miedos y las secuelas que tiene en las relaciones ¡Dale al play!

Programa completo 'En las mejores familias': Jonan Wiergo y Adara protagonizan un emotivo momento

Adara vuelve una semana más dispuesta a responder a todas las preguntas y a protagonizar un emotivo encuentro junto a Jonan Wiergo, con quien tuvo un distanciamiento tras salir a la luz unos mensajes con Álex Ghita. Tras lo sucedido, los influencers hablan sobre ello desde el aspecto más honesto. Además, Elena Rodríguez desvela su teoría que explicaría el motivo real de los ataques de Sofia Suescun a su hija.