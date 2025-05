Rocío Molina Madrid, 21 MAY 2025 - 13:27h.

La exparticipante de 'LIDLT' y novia de Manuel González ha enseñado por primera vez cómo es su pelo real con su nuevo y radical corte

Todas las operaciones estéticas de Gabriella Hahlingag: desde su rostro hasta su lipoescultura

Gabriella Hahlingag ha dejado muy impactados a sus seguidores con el último vídeo que ha publicado en sus redes. La tentadora en 'La isla de las tentaciones' y novia de Manuel González se ha quitado las extensiones y ha enseñado por primera vez cómo es su al natural. Una imagen de la que ella misma se ha quedado en shock al verse con el pelo tan corto, pero que ha triunfado a juzgar por los comentarios que ha recibido.

La que fuera la máxima tentación de Montoya en República Dominicana, ha acudido a su peluquero de confianza para someterse a un cambio de look. Ya lo hizo hace meses con su paso de rubia a morena, pero la idea esta vez ha sido quitarle las extensiones para hacer una renovación en los próximos días y ambos se han sorprendido de cómo le queda una melena bob. Gabriella ha apostado por un estilo más fresco y natural, tal como ha sentenciado su estilista y también han manifestado sus seguidores.

La novia de Manuel González ha inmortalizado con un vídeo su cambio y ha dejado ver por primera vez cómo es su pelo real, sin extensiones. Una imagen de la que ella misma se ha sorprendido al estar muy acostumbrada a su melena larga y, que a juzgar por la expresividad de su cara no le ha convencido en un principio. Su peluquero y todos los comentarios con los que después que se ha encontrado han sido los que la han animado y le han hecho verse mejor con el cambio.

Las redes reaccionan al nuevo pelo de Gabriella Hahlingag

Insistiendo en que volverá a sus extensiones no a mucho tardar, el nuevo cambio de look de Gabriella Hahlingag no ha pasado desapercibido para nadie y tampoco se han resistido en comentarlo. Si la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' esperaba que iban a ser muy críticos con ella, la influencer de Murcia y ex de Álex Girona se ha encontrado con todo lo contrario.

"Está espectacular", ha confesado Marisa Martín-Blázquez y no ha sido la única. "Me gusta más así", "estás guapísima", "me encanta", "te favorece ese corte", ha sido el veredicto que se ha encontrado en las redes. La más crítica ha sido ella misma al decir que se ve con "cuatro pelos" al estar acostumbrada a una medida XL y a mucha más cantidad y volumen.