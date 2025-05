Lorena Romera 23 MAY 2025 - 11:28h.

Adara Molinero ha estado recibiendo comentarios de sus seguidores en referencia a su cambio físico. Ella, lejos de negarlo, ha decidido sincerarse sobre su aumento de peso. A través de su perfil de Instagram, la que fuera ganadora de 'GH VIP' y concursante de 'Supervivientes' ha reconocido que este incremento en la báscula le está haciendo platearse pasar por quirófano, ya que "se le está yendo todo al mismo sitio".

La influencer nacida en Madrid, de 32 años, ha respondido a los mensajes que sus incondicionales le han estado mandando estas últimas semanas, a raíz de sus últimas publicaciones. Y es que la madre de Martín, su hijo en común con Hugo Sierra, se ha dejado ver con escotes muy pronunciados, mostrando sus prominentes curvas. Aunque ella lleva el pecho operado y no es algo que debería llamar la atención, lo cierto es que sí lo ha hecho.

Pero tiene un motivo. Adara Molinero ha explicado que en estas últimas semanas ha engordado y que "todo se le ha ido al mismo sitio". Entre risas, la ahora colaboradora de los debates de 'Supervivientes' lo ha abordado así: "Un tema recurrente que tengo ahora en mi vida es el tamaño de mi pecho. No sé qué ha pasado que he cogido peso, he cogido como tres o cuatro kilos, pero han ido al mismo sitio. Entonces, no entiendo nada".

Pero, eso sí, la ganadora de 'GH VIP' ha reconocido que es algo con lo que no está nada conforme. "No me gusta, tengo que reconocerlo. No me gusta, la verdad. Pero bueno... también hay que quererlas, ¿no? En todas sus formas", ha señalado. Pero Adara Molinero quiere tomar cartas en el asunto tras este cambio físico. Tanto, que ya se ha puesto manos a la obra y tiene cita en una clínica de estética.

"Os confieso que llevo muchos meses ya informándome y pensando seriamente si quitarme las prótesis mamarias. Cuando lo tenga totalmente seguro os grabaré un vídeo contando todo tipo de detalles, pero todavía tengo que pensarlo bien porque es algo que me da miedo y no sé cómo sería el resultado final. El mes que viene tengo cita con el doctor. Es muy fuerte, os iré contando por aquí", ha prometido Adara Molinero a sus seguidores de Instagram, que han sido los que se han percatado de este aumento de peso, que "se está yendo todo" a su pecho.