Lara Guerra 23 MAY 2025 - 00:58h.

Jorge Javier comunica una información que va a salir en 'TardeAR' jamás vista en la que está inmersa el clan Campos

La gala de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ siempre está llena de sorpresas, esta vez el turno ha sido para Alejandra Rubio, quién se ha visto sorprendida cuando Jorge Javier se acercado hacia ella para hablarle de algo muy importante.

El presentador muy directo le hacía una pregunta: “¿Tú sabes lo que está previsto emitir mañana ‘TardeAR’? Porque estás implicada”. Una frase que ha dejado en shock a la hija de Terelu Campos. Además, Jorge Javier le aportaba detalles sobre la emisión del programa: “Hay unas imágenes que hasta la fecha estaban censuradas. Las he visto y mañana estaré frente a la televisión, porque no me lo quiero perder. Mañana mostrará ‘TardeAR’ las imágenes censuradas de la boda de tu primo y Paola Olmedo”.

Jorge Javier desvela que en las imágenes aparece "Carmen Borrego cabreada"

Tras esto, Alejandra Rubio no duda en preguntar si esta secuencia es sobre ella, a lo que el presentador desvela que “sale todo el mundo cuando piensa que no les están filmando. Y ya te digo yo que, para sorpresa de nadie, tu tía Carmen sale cabreada”.

Además, Jorge ha preguntado a la hija de Terelu Campos si el hecho de que su tía salga molesta en estas imágenes, a lo que ella responde: “Es que yo estaba allí”. De nuevo el presentador se dirige a la influencer y le asegura que “no sabes lo que vamos a ver, es información censurada de la boda de tu primo”.