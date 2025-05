Carlos Otero 23 MAY 2025 - 20:00h.

El hijo de Mar Flores y la concursante de GH Dúo iniciaron un romance muy tormentoso en 2022

Jeimy Baez, la tercera en discordia entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio: así es detrás de cámaras

Compartir







En tan solo doce meses Jeimy Báez ha pasado de ser una completa desconocida a ser un personaje central de la información de corazón. Su embarazo, supuestamente de un hijo de Yulen Pereira, ha devuelto a la modelo al foco mediático. Una fama que la dominicana, de 28 años, no aprovechó durante todo el tiempo que estuvo saliendo con Carlo Constanzia, de 32. Para arrojar luz sobre aquel romance hemos elaborado una exhaustiva cronología.

PUEDE INTERESARTE Alejandra Rubio y Carlo Costanzia cumplen un año juntos: así ha sido su complicada historia de amor

2022: Se empiezan a seguir a través de las redes sociales

La relación de Jeimy Báez y Carlo Costanzia duró algo más de dos años, según contó la propia modelo en sus primeras entrevistas. El hijo de Mar Flores y la concursante de GH Dúo se conocieron a través de Instagram en el año 2022. La suya fue una relación intermitente ya que Carlo, cuando veía a una chica guapa en Instagram, solía escribirle y cuando veía que no pasaba nada volvía con ella. "Me prometía cosas muy grandes. El dolor es que yo es estoy con medicación y no estoy trabajando y estoy intentando salir adelante y que él me escriba para decirme según qué cosas cuando él esta con otra persona. No sé si es para machacarme..." contaba la catalana en sus primeras intervenciones.

PUEDE INTERESARTE Cronología de la historia de amor de Carlo Costanzia y Michelle Calvó

"Yo lo que he vi en él es a un buen hombre pero que se movía en un mal ambiente que no le dejaba sanar sus heridas. Cuando yo le conocí era un chico triste, intentaba proyectos, pero no le salían bien", ha dicho Jeimy cuando ha recordado al Carlo que empezó a salir con ella.

Canal de Whatsapp de Telecinco

2023: Una relación tan intensa como tóxica

Báez recuerda su noviazgo con Carlo como una época “tóxica” e “intensa”. “Era desleal y él me dejaba claro que no teníamos una relación estable y que yo estaba allí (en Tarragona) y él aquí", ha declarado. Jeimy lamenta que Carlo "no estaba a full" durante su época juntos y reconoce que son varias las infidelidades que llegó a perdonarle. "Venía a los cuatro días contándome que ellas no eran como yo y yo me lo creía".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ese año Jeimy tuvo que hacer frente al momento más difícil de su vida: la pérdida de su hermano. La maniquí e influencer ha explicado que ese episodio la sumió en un estado de duelo muy profundo que agravó las tensiones con Carlo, que no se comportó “de manera adecuada” ni le “brindó el apoyo necesario” durante esa épica tan complicada para ella.

Finales de 2023: La tensión aumenta

El paso de Báez por GH Dúo nos sirvió para conocer con detalle los pormenores de su ruptura. “Todo fue muy rápido, nuestra relación se acabó, fue jodida”, ha le contaba a Marieta. El tramo final del año 2023 estuvo marcado por los enfrentamientos y los gritos. Hubo un tiempo en el que la convivencia entre ambos era insoportable: "Nuestra relación había acabado bastante antes de que yo saliese de esa casa”, aseguró Carlo en ‘De Viernes’ que asegura que le costó mucho recuperar sus enseres.

“Me echa de casa, me deja sin mis enseres, me quita la pulsera telemática que es una cosa que me ha costado mucho tener... es cuanto menos frustrante y me parece sorprendente que encima se me ponga de malo y mujeriego", dijo Carlo.

Enero y Febrero de 2024: A dos bandas

Según palabras de la propia Jeimy, el hijo de Mar Flores compaginó el tramo final de su relación con ella con los primeros compases de su historia con Alejandra Rubio. "Ayer mismo me estaba escribiendo que le perdonara, que quería volver a casa. Es un manipulador", le contaba a Ana Rosa Quintana cuando ya habían salido las primeras fotos de Carlo y la nieta de María Teresa Campos.

"Le eché de mi casa el 20 de enero", narraba Jeimy. “El piso lo conseguí yo y lo avalaron mis padres, él estaba aquí sin hacer nada, me humilló, me hirió y lo eché de mi casa”, declaró. "La movida fue que cuando lo dejé, yo tengo que hacer mi duelo, él tiene que hacer su duelo y, de repente, esto pasó el 23 de enero y el 13 de febrero salió en una revista que él estaba con Alejandra", ha dicho la joven en referencia a la portada en la que salieron las primeras fotos de la pareja.

Primavera de 2024: Revelación televisiva

Jeimy saltó a la fama durante la primavera del año pasado y en esta época tan burbujeante llegó a coincidir varias veces con Alejandra Rubio en los pasillos de Telecinco. Fue entonces cuando Alejandra decidió enviarle un recadito envenenado desde el programa en el que colaboraba: "No sabes dónde te has metido porque eres una niña que no tiene nada que ver con este mundo, esto es muy complicado y te van a hacer daño", le advirtió.

Mayo de 2024: Mensajes cruzados

El 10 de mayo de 2024 Carlo se sentó en ¡De viernes! Para hablar de Alejandra y de Jeimy. Días después, el 18 de mayo, Jeimy respondió en el mismo programa, reiterando que la relación fue tóxica, que Carlo le fue infiel y que era manipulador. En esa ocasión aportó nuevos datos como que había estado en casa de Mar Flores, aunque evitó dar detalles sobre cómo era la relación entre la modelo y su primogénito.

Año 2025: GH Dúo y nuevas revelaciones

Este enero Jeimy entró como concursante en la tercera edición de GH Dúo. En la casa de Gaudalix habló abiertamente sobre su relación con Carlo. Durante su paso por el reality cuestionó la autenticidad de la relación de Carlo con Alejandra Rubio y sugirió que Carlo buscaba un piso para evitar volver a prisión y que su amor por Alejandra no era genuino. En el programa Jeimy compartió con sus compañeros que Carlo le escribió horas antes de que se hicieran públicas las fotos con Alejandra y le dijo que sería para siempre “el amor de su vida”.