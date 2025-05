Equipo mtmad 15 MAY 2025 - 14:00h.

La exconcursante de 'La Isla de las tentaciones' carga duramente contra María Aguilar y se pronuncia sobre su polémica

Fani Carbajo transforma su rostro de manera radical

Fani Carbajo llega a su canal de mtmad dispuesta a repartir guerra. Hace unas semanas, la madrileña visitaba el plató de ‘En todas las salsas’ en el que anunció en exclusiva la liposucción de María Aguilar . La primicia expuesta por la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha convertido en un rifirrafe entre las creadoras de contenido. Ahora, ha llegado el momento de que la influencer se pronuncie sobre esta gran polémica y desvela los motivos por los que no pedirá disculpas a la malagueña tras desvelar su liposucción. Muy enfadada con todo lo que está ocurriendo, la madrileña se sincera con sus seguidores.

La aludida por las informaciones de la colaboradora, expresó su enfado con la exconcursante de 'Supervivientes' por haber revelado su operación antes de que ella estuviera preparada. En el nuevo capítulo de ‘A pesar de todo’, Fani se defiende de todo lo que se ha dicho sobre ella en la última controversia que se ha abierto tras estallar contra las declaraciones de Patri Pérez . “Para mí, María es irrelevante, no es mi amiga ni es nadie”, ha asegurado la creadora de contenido.

Unas fotos que subió la malagueña a sus redes comenzaron los rumores sobre una posible operación estética y Fani fue la encargada de confirmar la noticia en el plató de ‘En todas las salsas’. Tras el ataque público de la andaluza, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha mostrado muy contundente a la hora de explicar su enfado y declarar que no tiene ninguna intención de disculparse con María Aguilar. “No me arrepiento y lo volvería a hacer”, confiesa la influencer.

Fani Carbajo se niega a disculparse con María Aguilar tras desvelar su liposucción

La que fuera concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ explica también su fuerte enfado por el revuelo ante su exclusiva cuando hay otros colaboradores que exponen información mucho más hiriente sobre María Aguilar. La madrileña responde contra el ataque público de María y afirma que la andaluza no tendría que haber dicho nada. Fani no va a pedir perdón por confirmar su liposucción en primicia y se sienta frente a las cámaras para explicar todos los motivos. ¡No te pierdas sus declaraciones!

La creadora de contenido llega a este nuevo capítulo de ‘A pesar de todo’ en mtmad dispuesta a responder a todo sobre su última confrontación con María Brun. Por otro lado, Fani Carbajo también carga contra Patri Pérez y responde a Marta Peñate tras sus última declaraciones sobre ella. ¡No te pierdas nada y descúbrelo dando play al vídeo!