Ana Carrillo 23 MAY 2025 - 14:48h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado si quiere aceptar la oferta que le ha hecho Lucía Sánchez en el vídeo podcast 'En todas las salsas'

Marina García toma una importante decisión que afecta a Jesús Sánchez: "No es feliz cien por cien"

Compartir







Lucía Sánchez ha acudido como invitada al vídeo podcast de mtmad 'En todas las salsas', disponible en Mitele, donde ha confesado que le ha gustado ver en el docureality de Oriana Marzoli, disponible en la misma plataforma, que Albert Barranco ha ido a reconciliarse con la extronista y ha admitido que a ella le gustaría protagonizar un reencuentro así con Marina García, su compañera de 'La isla de las tentaciones'.

Lucía y Marina se hicieron amigas en su edición del programa presentado por Sandra Barneda y su amistad continuó fuera de Villa Montaña, pero su relación saltó por los aires cuando la sevillana descubrió que la ex de Manuel González estaba teniendo un affaire con Isaac Torres, que es el chico por el que ella dejó a Jesús Sánchez en la hoguera final: Marina se mostraba traicionada por su amiga, que había iniciado un romance con el que era su novio, pero Lucía defendía que no eran tan amigas.

En 'La última tentación', unos meses después de todo aquello, consiguieron limar sus asperezas, pero a Lucía le gustaría volver a hablar con ella en un formato como el de Oriana. Aunque también confesó en el programa de mtmad que es consciente de que a Marina no le gustaría regresar a la televisión para tener esta conversación. Vai, presentadora del programa, y Cristian ATM, invitado del espacio, le dieron la razón porque creen que la sevillana está centrada en su rol como influencer.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Mayka Rivera entra por mensaje y responde a Lucía Sánchez tras sus duras palabras

Canal de Whatsapp de Telecinco

Muchos seguidores de la novia de Jesús Sánchez le han enviado el vídeo de 'En todas las salsas' y ella no ha tenido problema en responder a la que un día fue su amiga - aunque en el programa Lucía insiste en que no eran tan amigas, que es la versión que siempre ha mantenido cuando la han criticado por traicionar a su compañera - de forma pública.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Me lo mandasteis anoche y pude ver algo. Nunca es tarde si la dicha es buena, han pasado casi seis años, la palabra rencor nunca me definió. Pero estas cosas mejor en la intimidad, sin necesidad de que haya una cámara delante", ha comentado en sus stories la dueña de la Clínica Abril, confirmando la sospecha de la ganadora de 'GH DÚO' de que no está dispuesta a tener esa conversación de forma pública.