Continúan los problemas para Elisa Mouliaá. Tras el problema que vivió con su excasera, la cual la acusó de haber dejado el piso en el que vivía de alquiler en malas condiciones, la actriz denuncia que está siendo víctima de acoso, tanto en su casa como en su negocio. Hay alguien que toca al telefonillo de madrugada y, además, el escaparate de su tienda se encuentra vandalizado. Hablamos con ella, en exclusiva.

Lo que comenzó como un acoso en redes sociales (con comentarios desafortunados y despectivos hacia ella), se ha convertido en algo más cercano. Elisa Mouliaá denuncia que el acoso que lleva meses sufriendo, se ha trasladado hasta su casa y su negocio: "Tuve que ir a comisaría porque ya eran demasiadas cosas, demasiados sucesos. Ya no solo por las redes sociales. Fui a abrir la tienda y el cierre estaba totalmente destrozado".

"Al principio me cerraron el canal online. He tenido que volver a empezar de cero. He perdido como unos mil y pico euros. Me he cambiado de casa y, de repente, alguien por redes sociales me ha dicho mucha información de esa casa: el precio de mi nueva vivienda, me decía el nuevo barrio y me decía cosas de mi pareja muy... bueno, pues que nadie sabe. Pero estuve recibiendo llamadas a mi casa", continúa detallando la actriz.

"Es súper raro que alguien sepa, a no ser que, o bien te conozca o bien que te siga... Da mucho miedo. Me he desconectado de ciertas redes sociales. Son consecuencias que yo no vi venir, obviamente y, si las hubiera visto venir, igual me hubiera pensado dos veces el denunciar" lamenta Elisa. Al parecer, la Policía ya habría identificado al perfil que le acosaba en redes sociales y que podría ser quien la llamada por teléfono. Se investiga si esa persona también ha vandalizado el negocio.