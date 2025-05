Ana Carrillo 27 MAY 2025 - 19:50h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho frente a las críticas a sus gastos que ha recibido por mostrar sus compras

Laura Cuevas habla de la situación de su hija tras separarse de Carlos Calderón y abandonar su casa

Laura Cuevas ha dado por finalizado su matrimonio con Carlos Calderón y ha abandonado el hogar que compartían en Cádiz para instalarse en Madrid junto a su hija Laura, que es menor de edad y es fruto de una relación previa. La exconcursante de 'Supervivientes' no solo ha hecho estos cambios tras su regreso de Honduras, sino que también ha decidido empezar a cuidar su alimentación, hacer deporte de forma regular y renovar su vestuario.

En su perfil de TikTok, donde sus seguidores crecen como la espuma, va dando los avances de su cambio de vida y, entre otras cosas, mostró que se había ido de compras, subiendo un vídeo en el que muestra que llenó la cama del hotel de bolsas de diferentes tiendas muy conocidas. "Me he vuelto loca y hasta el taxista que me ha traído se ha quedado muerto, me ha dicho: 'Te has llevado media tienda'".

A sus seguidores les asombró que se comprase tanta ropa y comenzaron a advertirle de que es necesario ahorrar, le recordaron que tiene "una hija a la que mantener" y que "el dinero de 'Supervivientes' no es eterno". Otros directamente criticaron que hiciera tantas compras y la amiga de Joshua Velázquez ha querido darle respuesta a todos los que le han mandado mensajes preocupados por su economía.

"Me ponéis que no gaste. Puse que me había ido compras y enseñé cuatro bolsas y ya me pusisteis: '¡Ay, ya está gastando!', 'Bueno, bueno, ahora mismo ya está sin un duro y llorando'", ha comenzado diciendo en la mencionada red social, recordando algunos de los comentarios que ha leído desde que subió el ya famoso vídeo de sus compras.

La examiga de Anabel Pantoja ha explicado que fue a tiendas con precios asequibles y que no acudió a firmas de lujo, tras lo cual ha comenzado a partirse de risa, mostrando que le parece que no tiene sentido que se alarmen por su economía al ver bolsas de marcas populares. Tras hacer esa aclaración, ha recordado que ahora su prioridad es ser feliz, que está centrada en su nueva vida y no en reparar en las críticas.