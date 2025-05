Silvia Herreros 23 MAY 2025 - 09:00h.

El ganador de 'Supervivientes' amenaza con emprender acciones legales tras los comentarios que está recibiendo

Críticas a Alejandro Nieto tras su comentario a Tania Medina: "Lamentable es tener un novio como tú"

Alejandro Nieto estalla tras las críticas por su inexplicable comportamiento. El ganador de 'Supervivientes' está teniendo actitudes cuando menos extrañas a través de las redes sociales, en donde hace unas horas sorprendía con un duro ataque hacia su novia, Tania Medina, con la que acaba de celebrar su séptimo aniversario de novios y con la que parecía encontrarse en un buen momento.

Tras calificar de "lamentable" la actitud de su chica, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está pagando las consecuencias de su desafortunado comentario, que ha sido visto por algunos usuarios como un tipo de maltrato a su pareja. Un límite que el gaditano no piensa tolerar.

Los hechos han tenido lugar en un vídeo publicado en TikTok que Tania acompaña con unos versos del tema Wassup, de Young Miko en los que se escucha: "A ti, mami, ¿qué te gusta? Rápido se crece. (Me gusta que allá abajo Baby Miko me la bese)". Alejandro no tardaba en reaccionar, mostrando su más sincera opinión a esta publicación de su novia. "Me parece lamentable", escribía. A pesar de haber sido eliminado, los internautas no han tardado en cuestionar las actitudes del gaditano, al que tachan de "machista" y "misógino" en los comentarios.

Los rumores de crisis (e incluso ruptura) se han disparado tras esto. Y es que, según cuentas como 'La Cuernis', al modelo no le habría sentado nada bien que su novia se haya ido de viaje a México con Ruth Basauri, Tania Déniz y Alba Álvarez.

Horas después del inicio de esta polémica y después de haber hecho frente a esas mismas críticas en TikTok, el también exconcursante de 'GH VIP' ha publicado un story que ha sido entendido por algunos seguidores como una reacción directa a ese contenido que su novia publicaba previamente. A través de stories, el que fuera coronado Míster España 2015 ha compartido una imagen que acompaña con una de las canciones más polémicas, explícitas y controvertidas del mundo del reggaeton: La bebé (remix), de Anuel AA, Black Point y Cardi B. Ojo por ojo. Contenido explícito por contenido explícito. "Que pedazo de día hace hoy. ¿Todo bien por aquí chavalerío?"escribe Alejandro mientras posa, sonríe y saca de paseo a su perra. De fondo se escucha: "Me pide leche. Y en la boca se la doy, pero no te apeches, que tú no sabes quién yo soy. Y pide leche. Yo lo que soy un bad boy".

Alejandro no ha dado explicaciones ni se ha manifestado públicamente acerca de su desafortunado comentario a Tania Medina. No obstante, los seguidores de la modelo no han tardado en salir en su defensa al ver que su actitud no ha cambiado. Creen su comentario es un tipo de maltrato hacia su novia, a la que estaría intentando 'fastidiar' su viaje desde España con sus comentarios. "F*cking maltratador, hazle un favor a Tania y déjala", le ha escrito una usuaria de Instagram.

Este comentario ha llevado a Alejandro al límite de su paciencia. Asegura ser bastante tolerante con las críticas, sin embargo, que se le esté acusando de maltratar a su pareja ha sido demasiado para él. A través de un comunicado, ha estallado y ha amenazado con emprender acciones legales:

"Oye, sinceramente, se os está yendo un poco de las manos, ¿eh?. Basta ya. Ya. Se acabó. Yo estoy bien, tranquilo. Mis historias, mis cosas, mi vida, todo bien. Pero ya está. Ya está. O sea, ya está. No voy a permitir ese tipo de cosas porque las voy a denunciar donde tengo que ir. O sea, basta ya. Ya. Soy una persona normal. Normal. Y estoy bien. Todo bien, guay. Mi rollo, mi historia, mi camino… Pero tío, escúchame. Pensad lo que decís dos veces, hermano. Podéis criticar lo que queráis, podéis decirme lo que queráis… Sabéis que me da igual. Pero tío, que yo tengo familia, hermano… ¿Dónde vais? A mí es que no me afecta, pero tío ¿dónde vais? ¿Dónde cojones vais?".