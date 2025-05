Lidia González 28 MAY 2025 - 13:32h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ agradece el apoyo de Oriana Marzoli en su delicada situación económica

Fani Carbajo no ha querido perderse uno de los momentos más importantes de la docuserie ‘Inside Oriana’, en el que ha hecho una sorprendente revelación sobre una de sus mejores amigas del panorama. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa haberle pedido ayuda económica a Oriana Marzoli por el delicado momento que estaba atravesando. Después de que la venezolana confiese lo que no le gusta de Facundo González, la influencer se abre en canal como nunca para hablar de una de sus situaciones más difíciles y sincerarse sobre el comportamiento de su amiga.

No es la primera vez que la exconcursante de ‘Supervivientes’ habla sobre su situación económica, siendo muy clara con la “ruina” en la que estaba inmersa; pero ahora, ha querido abrirse por completo para dar nuevos detalles. “A mí me embargaron, he estado muy mal por culpa de mi expareja”, asegura frente a las cámaras.

Sin embargo, a pesar de las complicadas circunstancias que ha tenido que vivir, no se ha enfrentado a ello sola, sino que ha contado con personas como la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ para apoyarla: “He tenido que pedirle ayuda a Oriana para comprar comida”. La madrileña habla, con el corazón en la mano, y explica todo le sucedió.

Fani Carbajo ha relatado la delicada situación que ha estado viviendo durante el último año y ha hablado como nunca antes sobre todo a lo que ha tenido que enfrentarse, pero ha querido dedicar unas palabras a una persona que ha sido muy importante en esta situación. La exconcursante de ‘Supervivientes’ agradece el apoyo de Oriana Marzoli en sus peores momentos. La venezolana se ha mantenido a su lado no solo en el aspecto económico y la madrileña ha explicado algunos episodios en los que ha tenido que pedirle ayuda.

