La exparticipante de 'Los Gipsy Kings' y 'Gran Hermano VIP' ha desvelado que se ha reducido el trasero

Hace unos meses, Noemí Salazar se sometió a una liposucción tras la que dio un cambio a su vida: comenzó a cuidar su alimentación y se planteó empezar a hacer deporte de manera regular. A raíz de esa operación estética, sus seguidores se preguntaron si había aprovechado su entrada a quirófano para cambiar otras partes de su cuerpo como el trasero, pero la exparticipante de 'Los Gipsy Kings' ha aclarado que no se lo ha aumentado, sino que se lo ha reducido.

"A mí lo que me hicieron fue quitarme de la parte de abajo y un poquito de la cartuchera", ha explicado la que fuera finalista de la séptima edición de 'Gran Hermano VIP', que ha admitido que sí que le retocaron los glúteos, pero que no fue un aumento, que es lo que se comentaba en redes porque ahora esa es una de las operaciones estéticas más demandadas.

"Yo soy caderona y culona, y a mí personalmente no me gustan las operaciones en la que se ponen los culos como hormigas, eso no me gusta y como yo de por sí ya tengo curvas me daba miedo parecer muy artificial", ha confesado la hija de Raquel Salazar acerca de la razón por la que no quiso aumentar sus glúteos y realizarse lo que se conoce como una Brazilian Butt Lift, que es una operación estética que consiste en extraer grasa de otras partes del cuerpo para añadirla a los glúteos.

"Lo tengo más bonito, pero quitando y no poniendo", ha reiterado una vez más la examiga de La Rebe, que ha querido que quedase muy claro que no se ha aumentado el trasero para disipar las dudas que tienen sus seguidores desde que pasó por última vez por quirófano para remodelar su figura.

La liposucción y la reducción de glúteos no son las únicas operaciones que se ha realizado Noemí Salazar, que también se ha sometido a dos reducciones de pecho porque tiene gigantomastia o hipertrofia mamaria, que es una condición médica por la que las mamas crecen de manera desproporcionada y pueden llegar a pesar varios kilos.