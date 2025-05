Ana Carrillo 27 MAY 2025 - 22:09h.

Sofía Suescun y Marta Peñate se hicieron íntimas en 'Gran Hermano', pero su relación saltó por los aires cuando coincidieron en 'Supervivientes All Stars'. Casi un año después de su segundo reality juntas, la canaria ha cumplido su sueño de quedarse embarazada y la hija de Maite Galdeano ha querido enviarle un mensaje, con consejo incluido, a través de OUTDOOR en el siguiente vídeo:

Cuando la colaboradora de 'Supervivientes' anunció que estaba esperando su primer hijo en común con Tony Spina a través de Instagram, la presentadora de 'Socialité' le mostró su alegría por la noticia dándole 'me gusta' al post, pero ahora ha querido ir un paso más allá y felicitarla con un mensaje más extenso: "Ella sabe que me alegro muchísimo, de corazón, porque yo no soy rencorosa".

La navarra nos ha contado, en declaraciones en exclusiva, que puede presumir de tener la capacidad de enfocarse solo en los recuerdos positivos y pasar por alto los negativos, por lo que cuando piensa en la periodista solo recuerda "la historia de amor" en forma de amistad que vivieron hace una década en la casa de Guadalix de la Sierra en la que ambas saltaron a la fama.

"Le deseo que disfrute de este momento, que no se obsesione, que se relaje y que si tiene que dejar de ir a la televisión porque yo creo que esto le estresa, que lo haga", le ha aconsejado Sofía a la que un día fue su amiga íntima y con la que ahora no tiene ningún tipo de relación.

La ganadora de 'Supervivientes 2018', que ha hecho estas declaraciones desde la azotea en la que ha presentado su nueva colección de bikinis, ha explicado que le da este consejo a la canaria porque es una firme defensora de vivir "el aquí y el ahora", valorando lo que se tiene en el presente.

Con este presente feliz para Marta Peñate es con el que Sofía Suescun se quiere quedar y no pensar más en sus enfrentamientos en los Cayos Cochinos en la primera edición de 'Supervivientes All Stars', en la que la audiencia apoyó a la novia de Tony Spina para que se convirtiera en la ganadora.