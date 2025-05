Lorena Romera 29 MAY 2025 - 12:43h.

La exconcursante de 'Supervivientes', embarazada de un mes y medio, enseña su vientre inflamado a consecuencia de la medicación

La también concursante de 'GH' comparte la primera ecografía tras anunciar su embarazo: "Hemos escuchado el latido"

Marta Peñate se ha sincerado con sus seguidores sobre los efectos secundarios que está sufriendo por la medicación que toma para su embarazo. La colaboradora de televisión, exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', respira tranquila desde que escuchó el latido del corazón de su bebé y pudo ver la primera ecografía. Pero, aunque por fin tiene confirmado que va a ser madre con Tony Spina y está muy feliz, la influencer se enfrenta a los primeros inconvenientes.

La de Las Palmas de Canaria, de 34 años, se veía obligada a explicar hace unos días por qué tiene ya "barriguita de embarazada" a pesar de estar tan solo de un mes y medio. Y es que la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' no ha dejado de recibir mensajes de enhorabuena en los que ya hacen alusión a su cambio físico y a su incipiente tripita.

Pero la creadora de contenido asegura que no está comiendo más de lo normal ni saltándose especialmente la dieta. Es más, ha asegurado que, de momento, no tiene antojos. Y, a pesar de eso, ha notado que en estas últimas semanas se ha estado inflamando. Pero, a pesar de sus inseguridades, Marta Peñate tiene clara la respuesta: es la medicación que se está tomando para el embarazo.

"Lo que os voy a contar, vais a flipar: no es normal. Estoy muy hinchada de todos los medicamentos que me tomo", ha empezado contando la ahora colaboradora de los debates de 'Supervivientes' y también de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Un vídeo en el que la creadora de contenido ha enseñado su vientre y su pecho inflamado. "Por culpa de toda la medicación que me tomo ya tengo que empezar a comprarme ropa un poco más ancha", ha reconocido la canaria.

Un vídeo en el que la exconcursante de 'Gran Hermano' se va probando los pantalones de su armario, de la talla 34 y 36, que ya no le abrochan. "Solo me quedo con cuatro pantalones", expresa. "Tengo que hacer lo mismo con los sujetadores, que ya no me cubren el pecho. La medicación me está hinchando como un cochino", lamenta la que fuera también concursante de 'Supervivientes', que, pese a todo, está muy ilusionada. Especialmente tras su última cita ginecológica, en la que por fin pudo ver el embrión en la ecografía.

"Todo por mi bebé", ha dicho Marta Peñate, mirándolo todo desde otra perspectiva.