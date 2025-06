Equipo Outdoor 01 JUN 2025 - 16:00h.

Marta Peñate ha recibido muchas críticas tras contar que sigue fumando

Marta Peñate se disculpa con Tony Spina por sus cambios hormonales durante el embarazo: ''Yo no puedo sufrir esto sola''

Hace unos días, Marta Peñate hizo un directo en Instagram en el que explicó la razón por la que seguía fumando durante su embarazo y recibió muchas críticas por su hábito.

Pese a que contó que ella fumaba mucho y que había rebajado de 14 a 3 cigarros al día como le había recomendado su ginecóloga para que no sufra ansiedad, muchos de sus fans no lo han entendido y Marta ha vuelto a defenderse de las críticas que no ha dejado de escuchar desde entonces.

''Voy a hablar del tema tabaco y voy a hablar por la gente que me quiere porque los demás ya os podéis ir a donde ya sabéis. El otro día hice un directo donde conté que antes fumaba muchísimo y que actualmente me estaba fumando 2, 3 cigarros al día y que pretendía dejarlo porque no quería fumar estando embarazada'', comienza defendiéndose a través de una storie.

La colaboradora de televisión cuenta que sus haters han usado su vídeo: ''Alguien pilló ese directo, el trozo que más le interesaba, y lo colgó en otra red social para llevarse un par de me gustas. Yo ya lo he dicho, los médicos te lo dicen claro, si te va a conllevar ansiedad, nervios, mejor es fumarte uno, dos o tres cigarros y obviamente te dicen que es mejor no fumar y déjalo cuando antes y esa es mi idea, obviamente''

''Pero chicos yo lo he pasado terriblemente mal con todas las cosas que me han ido sucediendo en estos tres años y me ha costado un poco, lo tengo que reconocer y esto es una ilusión que yo tengo, el embarazo, y lo voy a conseguir por mi hijo. Pero tampoco me pongáis comentarios que me estáis poniendo'', afirma y pide Marta Peñate a sus seguidores.