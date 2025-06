Fergó se ha sincerado como nunca antes en 'Madres: desde el corazón', el programa de Mitele presentado por Cruz Sánchez de Lara

Nuria Fergó se rompe al narrar los problemas con la custodia de su hija: "Me planteé renunciar a ella"

Nuria Fergó está dando mucho de hablar tras su explosiva entrevista con Cruz Sánchez de Lara en 'Madres: desde el corazón', programa de Mitele en el que la periodista charla con mujeres conocidas sobre su experiencia con la maternidad.

La cantante ha sido la primera invitada de la segunda temporada del espacio de Mediaset, y ha aprovechado su altavoz para abrirse en canal y sincerarse sobre los aspectos que más han marcado su vida. Su boda, el nacimiento de su hija Martina, el divorcio con el padre de la misma, los problemas con la custodia, su noviazgo y ruptura de Juan Pablo Lauro y el fallecimiento de su padre, que perdió la vida el pasado mes de marzo.

Durante más de media hora, la artista que saltó a la fama por 'Operación Triunfo' no ha podido evitar emocionarse al hablar sobre estos episodios, entre otros, al narrar su complicado proceso de embarazo. "Mi hija llegó al mundo porque el universo quiso que fuera mi hija y yo su madre", narra, asegurando que ser madre en ese preciso momento no entraba en sus planes, tal y como se ve en el vídeo.

Durante su embarazo, Fergó no solo tuvo que hacer frente a que su relación "no estaba bien", sino también a un problema de salud por el que decidió que no volvería a tener más hijos.

Nuria sufrió una bursitis en la cadera, una inflamación dolorosa de la bursa que se encuentra en la cadera, que es una bolsa llena de líquido que ayuda a reducir la fricción entre tejidos del cuerpo. Este trastorno le causó un dolor intenso, tanto que le cambió la perspectiva sobre tener más hijos. "Fue lo peor y lo más doloroso del embarazo. No se lo deseo a nadie", se lamenta.

Después del parto, el médico le advirtió que, si deseaba tener más hijos, debía informarle previamente debido al riesgo de que la condición se volviera crónica. Este temor llevó a Fergó a decidir no tener más hijos, priorizando su salud y bienestar. "Me dio miedo que se hiciese crónico y en ese mismo momento decidí no tener más hijos", confiesa.

La ruptura con el padre de su hija

La relación de Fergó con José Manuel Maíz, padre de su hija Martina, también fue motivo de reflexión en la entrevista. La cantante revela que, apenas diez días después de dar a luz, decidió abandonar el hogar que compartía con Maíz en Mallorca y regresar a la casa de su madre en Nerja.

Esta decisión fue impulsada por el deterioro de la relación y su necesidad de proteger su bienestar emocional y el de su hija. Desde entonces, Fergó se considera "madre soltera", ya que, según sus palabras, es ella quien se encarga de la crianza diaria de Martina, mientras que el padre cumple con su manutención y visitas esporádicas.