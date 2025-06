Miguel Salazar Madrid, 06 JUN 2025 - 23:23h.

Carlo Costanzia ofrece su primera entrevista tras la condena de sus hijos, sentenciados a 12 y 8 años de prisión

Las amenazas de Carlo Costanzia, padre de Pietro y Rocco, al equipo de ‘Tardear’ tras la condena a sus hijos: “Vais a ser denunciados”

Carlo Costanzia ha dado su primera entrevista tras salir a la luz la condena de sus dos hijos, Pietro y Rocco, a 12 y 8 años en prisión respectivamente por el intento de asesinato a un joven de 20 años en Turín el pasado 18 de marzo de 2024.

El pasado martes 3 de junio, cuando se supo la sentencia, Costanzia se mostró contundente con una reportera que aseguró que el padre de los condenados había tenido una "actitud violenta" contra ella. La respuesta que en aquél momento dio el entrevistado al escuchar la frase fue el aviso de tomar acciones legales. "Vais a ser denunciados", lanzaba.

"Me he pasado una noche buscando lo que había salido. Pero cuando me he visto que ella dice que he hecho violencia sobre su persona... gracias a Dios que grabé porque sabía lo que podía pasar", asegura en directo. Carlo Costanzia advierte además de las posibles penas por, según cuenta, infingir "decisiones" judiciales. "Las salas de vista no se consideran fuentes de información, por lo tanto no se permite la grabación", lee en un escrito que trata la legalidad de la difusión de imágenes en los Tribunales de Turín.

"No os voy a aburrir aquí, pero he hablado con los abogados y esta persona puede enfrentarse a penas de 1 a 3 años en prisión". dice. Ángela Portero, tertuliana del programa de Telecinco, le lanzaba: "¿Vas a denunciar?".

Ángela Portero, a Carlo Costanzia: "Igual ella se sintió molesta"

"Sinceramente, no lo hago ahora porque tengo otras cosas en la cabeza", puntualiza. La colaboradora explicaba que la periodista en cuestión habría dicho algo "inexacto". "Esta señora estaba con la cámara detrás de la puerta, donde había una audiencia privada. Se le avisó 2 veces y le daba igual y se quedó ahí", cuenta.

Bajo su punto de vista, cree que la postura de la reportera "no fue profesional". Portero le detallaba que su actitud ha podido ser "borde", pero no violenta. "Igual ella se sintió molesta", le decía la tertuliana. Tras escucharlo, Carlo Costanzia no dudaba en transmitirle lo que pensaba al respecto.

"Tomo nota de ser borde saliendo de un juicio donde acusaban a mis hijos y que encima no podía grabar. Con lo cual el borde soy yo, muy bien, tomo nota. Muchas gracias Ángela", le respondía.